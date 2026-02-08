"Penso che l'Inter sia la più forte del campionato, ha ricambi all'altezza", ha detto Ciccio Caputo a Sky Sport, dove l'ex Sassuolo è intervenuto per parlare del momento dell'impegno da affrontare dalla sua ex squadra questo pomeriggio al Mapei Stadium, dove ospiterà l'Inter. "Mi piace come è messa in campo e come gioca, ha numeri importanti - ha continuato parlando sui nerazzurri -. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro, per me è la squadra da battere. L'Inter è favorita contro il Sassuolo ma non sarà una partita facile, il Sassuolo è una buona squadra con un progetto importante".

Su Lautaro:

"È un grandissimo attaccante che non si risparmia mai per come lavora per la squadra e lotta. Alcune volte è meno lucido sottoporta, ma si sbatte per la squadra, rincorre tutti. Se rimanesse più lucido potrebbe anche fare qualche gol in più. Per lui stravedo, è un giocatore davvero forte. Penso sia normale che in una squadra come l'Inter ci siano quattro attaccanti forti e di livello. Può giocare chiunque ma ci sono delle gerarchie, per Pio è importante avere davanti giocatori come Lautaro e Thuram per una crescita personale e di squadra".