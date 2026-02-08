Gianpiero Piovani entusiasta per il rotondo successo dell'Inter Women in campionato contro la Fiorentina: "Sono sempre più sorpreso dalla performance di queste ragazze perché stanno davvero facendo una rincorsa incredibile. Noi ci crediamo, perché viste questo tipo di prestazioni dobbiamo per forza crederci. Abbiamo tanta qualità, ma allo stesso tempo anche tanta cattiveria agonistica che ci porta a fare quel salto di qualità che prima magari ci mancava. Adesso abbiamo anche un po’ di furbizia, e questo è veramente molto importante per una squadra come la nostra, che non può sbagliare niente. Le squadre che ci sono davanti, in questo caso la Roma, hanno un vantaggio che permette loro di sbagliare".

Ancora Piovani nell'analisi della gara: "Noi purtroppo no, dobbiamo continuare su questa strada. Il campionato è ancora lungo, ma dopo il periodo di difficoltà che abbiamo avuto, anche a causa degli infortuni, queste ragazze stanno facendo qualcosa di straordinario. Sono da ringraziare. Sottolineo anche l’importanza della panchina: le ragazze che entrano sono sempre positive. Anche oggi Polli è entrata e ha fatto gol. Sono molto contento perché avere tante giocatrici a disposizione, per uno staff e per me in modo particolare, è fondamentale. Conta tanto questa vittoria, anche considerando i successi di Juventus e Roma".

La concentrazione è sempre sul percorso che la squadra dovrà affrontare: "Noi però dobbiamo vivere la giornata e continuare su questa strada. Adesso chi giocherà contro l’Inter metterà il doppio delle forze, perché stiamo facendo davvero bene. Ma dobbiamo restare noi stessi, con grande umiltà, lavorare come facciamo in settimana, proporre anche cose nuove e far crescere le ragazze che ne hanno bisogno insieme a quelle già pronte. È bello vedere questo percorso di crescita, soprattutto dopo un momento di grande difficoltà: siamo stati bravi a restare uniti e a superare un ostacolo molto alto. Ora abbiamo davanti una strada che possiamo continuare a percorrere, una macchina che possiamo tenere in strada solo noi. Ora arriva la sfida contro il Parma".