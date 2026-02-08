Spazio anche a Wiktor Walukiewicz, grande assente nel match d'andata contro l'Inter, che a DAZN presenta così il match di questo pomeriggio contro i vicecampioni d'Italia. Di seguito le parole del polacco che si sofferma a rispondere sulle posizioni fin qui ricoperte: "Quando sono arrivato qui ho sempre giocato da terzino, sono abituato. Ho la fiducia del mister, posso giocare come difensore centrale o come terzino. Sono pronto a tutte le soluzioni".