Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "Il bello del calcio è che nulla è scontato. L'Inter penso sia la squadra più forte del campionato e quando hai la possibilità di fare qualche punto con queste squadre significa molto. Trasferte vietate? Quando succedono queste cose, dispiace. Il danno economico è troppo limitato; è un danno perché non tutti possono assistere a questa partita. L'osservatorio ha almeno aperto la nostra tribuna. Il nostro stadio è speciale e straordinario, non ci sono mai stati atti di vandalismo".

VAR e calendari: come si possono risolvere i problemi?

"Ci vuole tantissimo tempo. Si gioca troppo? I grandi club sì, ma hanno anche più disponibilità di spesa. Hanno un riscontro economico importante che i piccoli club non hanno. Sul VAR occorre fare una riflessione. Sono d'accordo con De Rossi".