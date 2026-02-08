Vittoria esterna per 2-1 quella ottenuta ieri dal Venezia in casa del Frosinone, diretto concorrente nella corsa alla qualificazione in Serie A. I lagunari battono i ciociari e consolidano il primato in classifica, allungando proprio sui laziali. Un successo che porta la firma di Filip Stankovic, portiere dell'Inter in prestito al club veneto che ieri pomeriggio allo si è distinto per i suoi interventi al punto da essere scelto da Sofascore come MVP del match.

Dieci parate, 57 tocchi, una respinta con i pugni e un'uscita ben riuscita hanno fruttato al ventitreenne un rating di 9.8 che ha fatto di lui il miglior giocatore dello scontro al vertice della serie cadetta. Riconoscimento che il classe 2002 celebra sui social.