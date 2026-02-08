L'Inter U23 cade 4-1 contro la Triestina. Prestazione negativa per la seconda squadra nerazzurra, travolta nonostante il vantaggio iniziale firmato da Alexiou. Ecco le pagelle della gara.
CALLIGARIS 5 - La sua uscita sul primo gol è l'episodio che rimette subito in partita la Triestina. Oggi, rispetto alle uscite precedenti, non ha dato la solita sicurezza, come detto in particolare in uscita alta. Anche nel secondo tempo infatti un'avventura a vuoto rischiava di costare carissima. Incolpevole invece sugli altri tre gol.
ALEXIOU 6.5 - Il migliore dei nerazzurri, non solo per il gol, che comunque ha il suo valore. In generale soffre meno dei compagni. Era in campo solo in occasione dei primi due gol, su nessuno dei due ha colpe. (Dal 58' STANTE 5.5 - Entra in una fase in cui l'Inter U23 è già spenta. Sul terzo gol forse è un po' in ritardo, ma le colpe sono distribuite con i compagni).
PRESTIA 5 - Parte bene, fino all'errore sul rigore concesso a causa di un suo fallo nel recupero del primo tempo. L'intervento su Faggioli è imprudente, anche se forse il suo intervento è sul pallone. Chiaramente è ben più grave la leggerezza precedente sul mancato controllo, che lo costringe al suddetto intervento e costa carissimo alla squadra. (Dal 77' ZOUIN S.V. - Incolpevole sul rigore da lui causato, ha poco tempo per incidere).
CINQUEGRANO 5.5 - Appannato come tutti i compagni, fatica e non riesce quasi mai a farsi vedere in fase di spinta. Non è sicuramente il peggiore, ma nell'insufficiente prova dell'Inter U23 paga dazio anche lui.
DAVID 5.5 - Suo l'assist per Alexiou, fatica però per il resto della gara. Dalla sua parte arriva la combinazione che porta al gol di D'Urso al 69'. Non riesce mai a farsi vedere in fase di spinta, da qui l'insufficienza.
KACZMARSKI 5.5 - A centrocampo fatica a imporsi, con il passare dei minuti è sempre meno coinvolto. Non manca mai l'impegno, ma anche lui sul gol di D'Urso è in ritardo nel seguire l'inserimento dell'autore della rete.
ZANCHETTA 5.5 - Lontano dagli standard che offre di solito nella posizione Fiordilino. L'ammonizione che riceve in avvio di secondo tempo è la parola "fine" sulla sua partita, con Vecchi che lo sostituisce qualche minuto più tardi. (Dal 58' BOVO 5.5 - Naufraga anche lui con i compagni di squadra).
AMERIGHI 6 - Tra i più propositivi, dall'inizio alla fine della sua partita al 58'. Tanta forza di volontà, a volte anche un po' di imprecisione, ma sicuramente il piglio è quello giusto. (Dal 58' AGBONIFO 5.5 - Anche oggi non riesce a dare la scintilla che da lui ci si aspetterebbe)
BERENBRUCH 6 - Parte forte, con un bel tiro a giro che scalda Matosevic. Continua a tentare di dare la scossa ai compagni, ma alla fine anche lui è costretto ad arrendersi. Comunque una prestazione sufficiente.
TOPALOVIC 5.5 - Un bel pallone per Berenbruch in avvio e poco altro. Il solito trattamento riservatogli dagli avversari lo limita parecchio, lui prova ad accendersi con un tiro da fuori nella ripresa ma non trova la porta. Serve di più. (Dal 70' LAVELLI 6 - Poco cercato dai compagni).
LA GUMINA 5.5 - Nervoso, fatica a farsi trovare dopo la prima mezz'ora in cui invece era partito bene. Anche nel suo caso, considerando l'importanza che ha per la squadra, è una prova al di sotto del sei.
Mister Stefano VECCHI 5.5 - I primi due gol subiti difficilmente sono imputabili a lui, visto che derivano da due grossi errori individuali, con la squadra che, pur non creando granché, stava tenendo il campo. Più grave invece il secondo tempo, in cui nonostante lo svantaggio l'Inter U23 non si è mai resa pericolosa, concedendo anche il 3-1 con una difesa di squadra davvero troppo passiva.
Autore: Alessandro Savoldi
