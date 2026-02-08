Sebastian Wiktor Walukiewicz ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Sassuolo-Inter: "L'avversario di oggi è forte, nelle ultime due partite abbiamo fatto bene ma oggi ci aspetta una gara tosta e dobbiamo stare concentrati per tutta la partita. Il duello con Dimarco? Dobbiamo provare a bloccargli più cross possibile. La partita inizia da 0-0, tutto può succedere. L'approccio può essere decisivo, guardiamo sempre avanti e speriamo di fare una grande partita".