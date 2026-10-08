La pausa per le nazionali può essere indigesta? L’Inter ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate subito dopo la pausa nazionali (2V), dopo che era rimasta imbattuta in tutte le otto precedenti (6V, 2N). Lo evidenzia Opta, specificando che il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 12 gare di Serie A dopo la pausa nazionali (6N, 5P): 2-1 contro l’Hellas Verona il 23 novembre 2025.