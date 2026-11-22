In una serata che provocherà sogni amarissimi all'Inter vi è un unico elemento che può far tirare un forzatissimo sospiro di sollievo: Pio Esposito. Il giovane centravanti campano ha infatti trovato la sua prima tripletta in carriera in Serie A (oltreché coi nerazzurri in generale) nel convulso match domenicale contro l'Atalanta finito 4-4. A tal proposito, il classe 2005 ha potuto spezzare un digiuno lunghissimo che durava addirittura dal 26 gennaio 2003: a quel giorno risale infatti l'ultima tripletta in campionato di un giocatore italiano con i meneghini. All'epoca fu Christian Vieri a marcare un hat-trick nella gara di San Siro contro l'Empoli. Il periodo d'oro dell'ex Spezia continua.