Inter e Stoccarda si sfidano mercoledì sera in Champions League. Il sito ufficiale del club nerazzurro riporta un dato interessante. Benjamin Pavard sfida il suo passato, "avendo giocato nella formazione tedesca per tre stagioni, dal 2016 al 2019, collezionando 88 presenze e 2 reti". Ma non finisce qui perché sono 4 i calciatori che, oltre a Pavard, hanno vestito sia la maglia dell'Inter sia quella dello Stoccarda: Jürgen Klinsmann, Hansi Müller, Matthias Sammer e Zdravko Kuzmanović".