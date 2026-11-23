Parole molto dure quelle pronunciate da Paolo Di Canio durante Sky Calcio Club su Sky Sport a margine del pirotecnico pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter. In particolare, l'ex Lazio ha pesantemente criticato la condatta del difensore interista Benjamin Pavard in occasione del terzo gol dei bergamaschi: "A questi livelli, se fai il difensore, devi essere cane fino in fondo. Non si può vedere quello che fa il francese sul secondo gol di De Ketelaere: si gira e diventa piccolo sul fianco e prendi danno e beffa. Se tu vai dritto e ti immoli, il tiro lo intercetti con una porzione più grande di corpo e la respingi. Lui invece si gira, la prende con la mezza spalla e la manda sotto la traversa. Manca l'essere cattivo e l'essere cane fino alla fine. L'ex Bayen Monaco si toglie per non prendere la pallonata ma non ci si può comportare così a questo livello. Si fa piccolo invece di farsi grande e la toglie a Martinez. Piuttosto che giocare così, levati proprio".