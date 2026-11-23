L'AIA ha annunciato i membri della squadra arbitrale che avrà il compito di dirigere la sfida dello stadio Monterisi di Cerignola tra i padroni di casa dell'Audace Cerignola e gli ospiti dell'Inter U23. L'incontro, valido per il recupero della 14ª giornata di Serie C, sarà diretta da Guitaldi della sezione di Rimini. Di seguito è riportata la designazione completa:

Arbitro: Gianluca Guitaldi (sezione arbitrale di Rimini)

Assistenti: Rossini-Graziano.

IV Uomo: Di Reda.

FVS: Massari.