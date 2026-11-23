Serata da applausit per Mehdi Taremi. Il calciatore iraniano transitato dall'Inter ha infatti contribuito in maniera determinante al successo dell'Al-Wasl in occasione della sfida valida per il girone B della AFC Champions League contro il Tractor. Il classe 1992 ha infatti messo a segno due reti - al 44' e al 73' - nel complessivo 1-5 a favore della compagine emiratina, abile nell'affondare senza pietà gli iraniani.