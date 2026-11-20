L'Inter di Cristian Chivu sta vivendo un avvio di campionato da protagonista. Dopo le prime 11 giornate di Serie A, i nerazzurri hanno conquistato nove vittorie, realizzando 28 gol e subendone 13. Un rendimento che trova conferma anche nelle statistiche, con la squadra milanese ai vertici di numerose classifiche.
L'Inter si distingue soprattutto per la capacità di imporre il proprio gioco contro qualsiasi avversario. Il possesso palla medio è del 60,7%, il secondo migliore del campionato, mentre nessuna squadra ha effettuato più conclusioni: sono 234 i tiri tentati, a fronte dei soli 108 concessi agli avversari. La differenza di +126 è la terza migliore nei cinque grandi campionati europei 2026/27, alle spalle soltanto di Barcellona (+154) e Bayern Monaco (+127).
Il dominio nerazzurro emerge anche in altri indicatori: l'Inter è la squadra che ha colpito più legni (10), quella con più palloni giocati nell'area avversaria (452) e quella che ha segnato più reti su palla inattiva (8).
Ma c'è un altro dato che racconta la mentalità della squadra di Chivu: la capacità di non arrendersi. L'Inter ha conquistato 13 punti dopo essere andata in svantaggio, un record tra le formazioni dei cinque maggiori campionati europei nella stagione 2026/27.
Decisiva anche la capacità di colpire nei momenti conclusivi delle partite. Con nove punti conquistati grazie alle reti realizzate dopo il 75' minuto, l'Inter è prima in questa speciale classifica, con un bottino superiore al doppio rispetto a quello di qualsiasi altra squadra.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Stats
Altre notizie
- 19:00 liveVerso ATALANTA-INTER: ZIELINSKI a rischio! MERCATO, allarme BASTONI? ESCLUSIVA su CALHA
- 18:47 Mondiale U17, l'Italia parte con sei gol. In campo anche Galliera e Donato
- 18:34 Visite all'Inter HQ: oggi in sede il re del podismo azzurro Yeman Crippa
- 18:20 Qui Atalanta - Kessie torna a Zingonia, Gaetano si allena in gruppo
- 18:05 Milan, Musah avvisa: "Lo scudetto è possibile. Abbiamo tutti il sogno di vincerlo"
- 17:51 Atalanta-Inter incontro di cartello: favoriti gli uomini di Chivu
- 17:36 Riva, pres. CONI Lombardia: "Complimenti all'Inter, Marotta un maestro"
- 17:22 Mazzola jr.: "Papà ci ha insegnato la lealtà. Marotta più di un presidente"
- 17:16 videoInter club dell'anno per il GLGS, Marotta: "Premio per la società"
- 17:06 Atalanta-Inter, 130 precedenti in Serie A: bilancio schiacciante. C'è un dato curioso
- 16:51 fcinInter, in agenda incontro Baccin-Riso. Focus su Carlos Augusto e non solo
- 16:38 Orlandini: "L'Atalanta è la squadra del cuore, ma l'Inter resta la più forte"
- 16:24 Potenza, Tisci: "Con l'Inter U23 gara insidiosa, hanno trovato una quadratura"
- 16:10 Gioco e carattere, nessuno come l'Inter in Serie A: i numeri da record
- 15:56 Como, Fabregas: "Speriamo un giorno di essere alla pari con l'Inter"
- 15:42 Conte: "Io divento un investimento per i club. Dopo il mio addio l'Inter ha rivenduto Hakimi e Lukaku per tanti soldi"
- 15:28 Generali, non solo calcio: sarà main partner della Pallacanestro Trieste
- 15:13 Lazio, Gattuso: "Frattesi sta bene. Scudetto? Viviamo alla giornata"
- 15:00 Roma, Gasperini: "Conta restare dove siamo. Mercato? Tutte si guardano in giro"
- 14:47 Champions League, la UEFA distribuisce i premi dopo 4 giornate: ecco quanto incassa l'Inter
- 14:33 fcinCalhanoglu-Inter, la prima offerta non basta. L'agente atteso a Milano
- 14:20 Atalanta-Inter, sorpresa Stankovic: si allena in gruppo. Zielinski a rischio
- 14:06 Bastoni-Inter, trattative per il rinnovo a rilento. Il Barcellona c'è
- 13:51 Bassey, la strategia del Fulham per respingere gli assalti
- 13:38 Manfredonia: "Considero la Roma al livello dell'Inter"
- 13:24 Filip Stankovic: "Io contro Ale in Serie A una soddisfazione per mio padre"
- 13:10 Settore giovanile, il programma del week-end: spicca Inter-Juve U20
- 12:55 Nations League, sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale: il quadro completo
- 12:41 La battuta di Boniek: "Roma da scudetto? Bisogna chiederlo all'Inter"
- 12:28 B. Dortmund, Inacio out diversi mesi per un infortunio al menisco
- 12:14 Kovacic: "Inter salto notevole nella mia carriera. Alcune serate a San Siro rimarranno sempre con me"
- 12:00 videoLa PROBABILE FORMAZIONE contro l'Atalanta e le ultime su LAUTARO
- 11:54 L'Inter lancia la Winter Collection 2026. Con i consigli delle sciure
- 11:40 Mourinho: "Ho bisogno di Endrick. Però se il club decide altro..."
- 11:27 Il Messaggero - Gattuso ha parlato con Provstgaard: a gennaio non si muove
- 11:14 Mauro: "Scudetto? Immaginavo il Napoli a lottare con l'Inter e la Juve subito dietro, ma..."
- 11:00 Stramaccioni: "Contro il Como la miglior Inter della stagione"
- 10:46 Prandelli: "Esposito titolare in azzurro ma non all'Inter, è paradossale"
- 10:33 Mezza Europa su Robin Risser. Anche l'Inter continua a seguirlo
- 10:20 TS - Colpi a zero, non solo Alisson: occhi su altri due nomi tra difesa e centrocampo
- 10:06 Corsera - Corsa Scudetto, tutto da decifrare. Inter senza scontri diretti
- 09:52 Il Giorno - Portiere Inter 2027/28, tra i nomi sul taccuino c'è anche Carnesecchi
- 09:38 TS - Da Alisson a Donnarumma: l'Inter pensa già al portiere per l'estate 2027
- 09:24 Qui Atalanta - Sarri ritrova quattro nazionali. Doppia certezza in attacco
- 09:10 CdS - Atalanta-Inter, l'ultima vittoria bergamasca nel 2018: i precedenti recenti
- 08:56 CdS - Sucic, si aspettano risposte: che differenza tra Inter e nazionale. Ma c'è un motivo
- 08:42 CdS - Atalanta-Inter, Pavard candidato titolare. Ballottaggio Jones-Sucic. E anche Diouf...
- 08:28 GdS - Lautaro sogna un ritorno sulla scia dello scorso anno: il precedente e la prudenza di Chivu
- 08:14 GdS - Atalanta-Inter, ampie scelte per Chivu: sorpresona in difesa?
- 08:00 GdS - Inter-Thuram, la partita del rinnovo è lunga: le posizioni tra le parti
- 00:00 A Bergamo tappa interessante. Dove può migliorare questa Inter?
- 23:46 Lutto per Paolo Condò: si è spenta la moglie Elena Buccianti a soli 53 anni
- 23:32 Milan, Pavlovic: "Thuram forte e veloce, Lautaro non va lasciato libero"
- 23:18 UFFICIALE - Primo contratto da Pro per il capitano dell'U18 Limido
- 23:13 Infantino sulle elezioni FIFA: "Sfida di idee positive nel segno del rispetto"
- 22:59 Atalanta-Inter, dove vedere il big match in diretta tv e streaming
- 22:44 Lautaro, più di un mese fuori. E l'Atalanta ultimamente gli porta bene
- 22:29 Italia U23 Femminile, le convocate di Zorri: c'è una nerazzurra
- 22:15 Scudetto, Gautieri: "Inter squadra da battere, ma attenzione alla Roma"
- 22:01 Crisi Napoli, niente conferenza stampa per Allegri prima del Torino
- 21:46 Polito, DS Catanzaro: "Pio centravanti vecchio stampo, può diventare un campione"
- 21:31 Atalanta in crescita? Dea imbattuta in tre delle ultime 4 gare di campionato
- 21:16 Casa-trasferta, l'Inter non ha gli stessi numeri. Ma c'è un dato sui gol che...
- 21:01 Atalanta, Sarri spera per Kristensen: si valuterà giorno per giorno
- 20:47 Fattore ultimo quarto d'ora di gara: l'Inter è la squadra più incisiva del campionato
- 20:33 Di Napoli punta su Inzaghi per la Juve: "All'Inter ha vinto spendendo poco"
- 20:19 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 20:05 fcinRetroscena Vuskovic: offerto all'Inter la scorsa estate. I dettagli
- 19:50 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 19:35 Napoli, tegola per Allegri: frattura lombare per Meret, due mesi di stop