L'Inter di Cristian Chivu sta vivendo un avvio di campionato da protagonista. Dopo le prime 11 giornate di Serie A, i nerazzurri hanno conquistato nove vittorie, realizzando 28 gol e subendone 13. Un rendimento che trova conferma anche nelle statistiche, con la squadra milanese ai vertici di numerose classifiche.

L'Inter si distingue soprattutto per la capacità di imporre il proprio gioco contro qualsiasi avversario. Il possesso palla medio è del 60,7%, il secondo migliore del campionato, mentre nessuna squadra ha effettuato più conclusioni: sono 234 i tiri tentati, a fronte dei soli 108 concessi agli avversari. La differenza di +126 è la terza migliore nei cinque grandi campionati europei 2026/27, alle spalle soltanto di Barcellona (+154) e Bayern Monaco (+127).

Il dominio nerazzurro emerge anche in altri indicatori: l'Inter è la squadra che ha colpito più legni (10), quella con più palloni giocati nell'area avversaria (452) e quella che ha segnato più reti su palla inattiva (8).

Ma c'è un altro dato che racconta la mentalità della squadra di Chivu: la capacità di non arrendersi. L'Inter ha conquistato 13 punti dopo essere andata in svantaggio, un record tra le formazioni dei cinque maggiori campionati europei nella stagione 2026/27.

Decisiva anche la capacità di colpire nei momenti conclusivi delle partite. Con nove punti conquistati grazie alle reti realizzate dopo il 75' minuto, l'Inter è prima in questa speciale classifica, con un bottino superiore al doppio rispetto a quello di qualsiasi altra squadra.