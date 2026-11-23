Dario Baccin, diesse dell'Inter, era tra gli spettatori presenti al Brianteo che questa sera hanno visto dal vivo l'ennesima prestazione stagionale da dominatore in Serie A di Gustavo Varela, vero e proprio mattatore nel Monday Night Match in cui il Monza ha spazzato via la Fiorentina con un netto 3-0. L'attaccante portoghese, accostato anche ai nerazzurri, ha consolidato il secondo posto nella classifica cannonieri del campionato con una doppietta (rigore e gol di tacco alla Hernan Crespo di classe pura) che ha mandato al tappeto la squadra di Paolo Vanoli, prima del colpo del definitivo ko di Jay Robinson, un altro nome finito in orbita interista nelle scorse settimane. Con questa vittoria, la formazione di Ivan Juric va a +2 sulla zona pericolosa, superando in classifica il Parma e proprio i gigliati.