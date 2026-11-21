E' la vigilia di Atalanta-Inter e molto probabilmente è anche il giorno in cui rientrerà Lautaro Martinez, anche se solo inizialmente dalla panchina. Secondo quanto riferisce Opta, la Dea ha conquistato sette punti in questo campionato grazie a Nikola Krstovic, nessun giocatore ne ha portati di più alla propria formazione con le reti segnate nel torneo in corso. L'attaccante montenegrino ha trovato la rete nella sua unica sfida con la maglia della Dea contro l'Inter, lo scorso 14 marzo.