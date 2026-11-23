Chiaro MVP di Monza-Fiorentina 3-0, grazie a una doppietta impreziosita da un colpo di tacco di classe pura, Gustavo Varela parla così dell'interessamento che alcuni club italiani, tra cui l'Inter, avrebbero manifestato nei suoi confronti dopo questo inizio di stagione da assoluto protagonista: "Le voci sono normali nel calcio. Oggi sono in un grande momento, domani potrei essere in momento negativo. Cerco di godermela, la gente parla bene o male, io voglio solo continuare così.. Non presto attenzione alle voci", le parole del centravanti portoghese a Sky Sport.