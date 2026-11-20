L'Inter si prepara ad affrontare l'Atalanta forte di una tradizione nettamente favorevole negli scontri diretti. Sono 130 i confronti disputati in Serie A tra le due squadre: il bilancio parla di 71 vittorie nerazzurre, 24 successi bergamaschi e 35 pareggi.

Un dominio confermato anche dai numeri: l'Atalanta non ha mai perso così tante partite e subito così tanti gol contro un'altra avversaria nella massima serie. Sono infatti 234 le reti incassate dalla Dea contro l'Inter.

Anche il rendimento più recente sorride alla squadra milanese. Nelle ultime otto sfide di campionato, l'Inter ha ottenuto sette vittorie e un pareggio, dopo aver conquistato appena due successi nei nove precedenti confronti (sei pareggi e una sconfitta).

Particolarmente significativo anche il rendimento a Bergamo: l'Inter ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro l'Atalanta. Complessivamente, nei confronti disputati in casa della Dea, i nerazzurri hanno raccolto 25 vittorie e altrettanti pareggi, mentre sono 15 i successi dei padroni di casa.