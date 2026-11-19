In casa l'Inter non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari, totalizzando un mozzafiato sei su sei. Lontano da San Siro i punti conquistati sono 10 in cinque partite ma, come evidenzia Opta, c'è una statistica particolarmente interessante: i nerazzurri hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 24 gare di Serie A giocate lontano da San Siro. Si tratta della serie più lunga di questa tipologia nella storia della competizione. E dunque è un dato che fa ben sperare in vista della trasferta di Bergamo, tappa importante per inseguire la vetta.