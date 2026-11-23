E' ovviamente mezzo pieno il bicchiere dell'Atalanta dopo il 4-4 maturato a Bergamo contro l'Inter, al culmine di una partita in cui la Dea è andato sotto ben tre volte nel punteggio, per poi conquistare un pari a un certo punto insperato, come ammesso da Nicola Zalewski: "Ci portiamo a casa la grande reazione perché non era facile pareggiare una partita che sembrava indirizzata dopo 25' e che a dieci dalla fine sembrava chiusa - ha detto il nazionale polacco a Radio TV Serie A -. Non è finita così perché stiamo lavorando molto su questo aspetto del reagire, Siamo stati bravi. E' stata una serata positiva, dobbiamo lavorare con positività dopo questo pareggio che ci teniamo stretto perché è arrivato contro una grande squadra, una squadra che sia la favorita per lo scudetto".