Il tecnico Pasquale Marino, intervenuto su Tuttomercatoweb, ha parlato delle emozioni che ha regalato il confronto tra Atalanta e Inter: “E questo è ciò che piace alla gente. Magari un po' meno agli allenatori. L’emozione più grande è il gol. Sicuramente saranno più contenti i tifosi dell’Atalanta per il segnale forte. C’è un po di delusione invece per i tifosi dell’Inter”.

Sorride anche la Roma.

“Sta facendo un grande campionato. Tutto meritato. Fanno grandi gol, subiscono poco. Roma può essere contenta”.