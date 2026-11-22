Non sono le migliori difese del campionato, anzi, tutt'altro. Stiamo parlando di Atalanta e Inter che questa sera si sfidano in campionato al rientro dalla sosta per le nazionali. Come evidenzia Opta-Paolo, la Dea ha subito 20 gol in questa Serie A, una media di 1,8 a partita. Segnando, invece 17 centri. L'unica volta in cui la formazione di Sarri ha incassato più reti nelle prime 12 partite stagionali era l'anno 2002 (23).