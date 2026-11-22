Lazio e Roma anche nella giornata di ieri non hanno sbagliato i rispettivi colpi: i biancocelesti hanno liquidato la pratica Lecce con buona agilità, mentre la Roma ha espugnato Parma facendo la voce grossa. Le due romane stanno viaggiando su ritmi davvero consistenti, sottolineando che nelle ultime 5 hanno totalizzato 13 punti. L'Inter questa sera deve rispondere presente a Bergamo: i nerazzurri, analizzando il recente stato di forma, nelle ultime 5 partite hanno totalizzato 12 punti come Como e Milan.
Sezione: Stats / Data: Dom 22 novembre 2026 alle 16:14
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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