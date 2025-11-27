Lautaro Martinez potrebbe scrivere un altro pezzo di storia a Pisa, dove domenica è in programma il prossimo impegno dell'Inter in Serie A. Il capitano nerazzurro, già andato in gol contro 28 differenti avversarie in Serie A, potrebbe infatti diventare il primo giocatore dell’era recente a toccare quota 29, un primato condiviso al momento con Ciro Immobile.

L'argentino è inoltre il giocatore che ha tentato più conclusioni nei primi 30' di gioco nel campionato in corso: il Toro conta finora 18 tentativi in questo lasso di tempo. 

Sezione: Stats / Data: Gio 27 novembre 2025 alle 22:38
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print