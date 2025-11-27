Valutazioni poco brillanti per gli interisti anche sul Corsport dopo il ko-beffa di Madrid. Tra i bocciati anche il tecnico Chivu.

Chivu (all.) 5,5 L’Inter anche stavolta domina per ampi tratti senza però portare a casa punti. La gestione dei cambi lascia qualche dubbio. 
Sommer 6 Non particolarmente reattivo sul gol subito a inizio gara, nella ripresa sale in cattedra su Griezmann. 
Bisseck 6,5 L’idea del tecnico è chiara: sfruttare il suo dinamismo in fase offensiva in una corsia altrimenti priva di guizzi.  
Akanji 5,5 Prima da centrale nel terzetto difensivo per lui. Perde il confronto con Griezmann e Alvarez nella ripresa. 
Bastoni 5,5 Cresce alla distanza dopo un avvio timido. Ma sul 2-1 si fa bruciare da Gimenez. 
Carlos Augusto 5,5 Al Metropolitano si ripete la stessa scena vista a San Siro: il campo sembra pendere dall’altro lato quando i nerazzurri avanzano. 
Barella 6,5 Il più propositivo nella mediana nerazzurra. Bacia la traversa col destro a inizio ripresa. 
Calhanoglu 5 Come nel derby da una sua palla persa nasce l’occasione del vantaggio avversario. Fatica anche a incidere sulla manovra. Chivu lo richiama in panchina e lui storce il naso. 
Frattesi (27’ st) 5,5 Fatica a trovare una sua collocazione nello scacchiere. 
Zielinski 7 Si sblocca finalmente anche in Champions League con la maglia dell’Inter: il diagonale dell’1-1 è preciso quanto prezioso.  
Sucic (20’ st) 6 Stavolta entra col piglio giusto dalla panchina. 
Dimarco 6,5 Mette i brividi a Musso due volte a inizio a gara e una terza prima del giro di boa. Sempre molto propositivo. 
Luis Henrique (35’ st) sv 
Lautaro 5,5 Solita gara a livello agonistico, ma senza rendersi troppo pericoloso negli ultimi metri. Esce scuro in volto dopo la seconda sostituzione di fila. 
P. Esposito (27’ st) 6 Fa il suo, senza strafare. 
Bonny 7 Non soffre l’impatto con uno dei palcoscenici più caldi d’Europa. Bravo e determinato nel chiudere lo scambio con Zielinski in occasione del pareggio. 
Thuram (20’ st) 5,5 Avrebbe spazio anche per aggredire con maggiore cattiveria la trequarti avversaria. 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 27 novembre 2025 alle 09:10 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
