Valutazioni poco brillanti per gli interisti anche sul Corsport dopo il ko-beffa di Madrid. Tra i bocciati anche il tecnico Chivu.

Chivu (all.) 5,5 L’Inter anche stavolta domina per ampi tratti senza però portare a casa punti. La gestione dei cambi lascia qualche dubbio.

Sommer 6 Non particolarmente reattivo sul gol subito a inizio gara, nella ripresa sale in cattedra su Griezmann.

Bisseck 6,5 L’idea del tecnico è chiara: sfruttare il suo dinamismo in fase offensiva in una corsia altrimenti priva di guizzi.

Akanji 5,5 Prima da centrale nel terzetto difensivo per lui. Perde il confronto con Griezmann e Alvarez nella ripresa.

Bastoni 5,5 Cresce alla distanza dopo un avvio timido. Ma sul 2-1 si fa bruciare da Gimenez.

Carlos Augusto 5,5 Al Metropolitano si ripete la stessa scena vista a San Siro: il campo sembra pendere dall’altro lato quando i nerazzurri avanzano.

Barella 6,5 Il più propositivo nella mediana nerazzurra. Bacia la traversa col destro a inizio ripresa.

Calhanoglu 5 Come nel derby da una sua palla persa nasce l’occasione del vantaggio avversario. Fatica anche a incidere sulla manovra. Chivu lo richiama in panchina e lui storce il naso.

Frattesi (27’ st) 5,5 Fatica a trovare una sua collocazione nello scacchiere.

Zielinski 7 Si sblocca finalmente anche in Champions League con la maglia dell’Inter: il diagonale dell’1-1 è preciso quanto prezioso.

Sucic (20’ st) 6 Stavolta entra col piglio giusto dalla panchina.

Dimarco 6,5 Mette i brividi a Musso due volte a inizio a gara e una terza prima del giro di boa. Sempre molto propositivo.

Luis Henrique (35’ st) sv

Lautaro 5,5 Solita gara a livello agonistico, ma senza rendersi troppo pericoloso negli ultimi metri. Esce scuro in volto dopo la seconda sostituzione di fila.

P. Esposito (27’ st) 6 Fa il suo, senza strafare.

Bonny 7 Non soffre l’impatto con uno dei palcoscenici più caldi d’Europa. Bravo e determinato nel chiudere lo scambio con Zielinski in occasione del pareggio.

Thuram (20’ st) 5,5 Avrebbe spazio anche per aggredire con maggiore cattiveria la trequarti avversaria.