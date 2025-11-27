Yann Bisseck, difensore dei nerazzurri, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Meritavamo di più, a volte il calcio va così. La cattiveria non ci manca, noi giochiamo sempre forte anche senza il pallone. Non credo sia quello il problema, ci manca un po' di fortuna perché abbiamo preso cinque tiri nelle ultime due partite e tre gol. Dobbiamo insistere".

La prestazione c'è stata, ma ora come si riparte mentalmente?

"Stasera siamo un po' tristi, domani analizzeremo la partita e continueremo a lavorare e ad allenarci per dimostrare un'altra reazione come abbiamo fatto oggi. La prova è stata buona, ma contano i risultati alla fine".