Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid in Champions League.

"Un'altra delusione da assorbire dopo quella del derby. Si aspettava un riscatto che non è arrivato almeno per il risultato. Perdiamo 2-1, prendiamo gol al primo tiro in porta, ormai questo per noi è legge e una regola. Prendiamo poi gol all'ultimo minuto dopo aver giocato una bella partita, come al solito, negli ultimi minuti iniziano i nostri problemi psicologici. Questa volta l'abbiamo preso a partita finita, su calcio piazzato, con la difesa a zona. Fa male, ma forse fa più incazzare. Sono stufo dello stesso film".