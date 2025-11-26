Deludente sconfitta per l'Inter al Metropolitano, dove l'Atletico Madird vince 2-1 in pieno recupero. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo al Metropolitano, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 26 novembre 2025 alle 23:09
Autore: Redazione FcInterNews.it
