Il Liverpool è irriconoscibile in questa stagione. Anche per Arne Slot, manager dei Reds, che inevitabilmente è finito in discussione dopo la nona sconfitta incassata nelle ultime nove partite incassata dalla sua squadra, ieri caduta in casa contro il PSV: "Penso che sia uno choc per tutti. Per i giocatori, per i giornalisti qui presenti, per me, per tutti - ha detto in conferenza stampa -. È uno choc ed è molto, molto, molto inaspettato, se si guarda alla qualità che abbiamo. È una mancanza di fiducia? Non l'ho vista nel primo tempo. Certo, è dura se dopo aver perso 3-0, si subisce subito un gol. Ho visto la mentalità che questi giocatori hanno dimostrato tante volte da quando sono qui: sono tornati in campo come volevo, hanno creato occasioni, li abbiamo tenuti nella loro metà campo. Dopo il 2-1 abbiamo creato chance per segnare il 2-2. Ma, alla fine della partita, ho visto che forse uno o due giocatori sono rimasti influenzati dal fatto che eravamo sotto per 3-1 e 4-1, questo è vero".