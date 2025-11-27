Una nuova beffa per l'Inter, stavolta in Champions League. Nell'analisi di oggi su Tuttosport si sottolinea come il vantaggio sulle squadre dal nono posto in giù si sia ora assottigliato, tanto che il Manchester City (prima delle escluse dagli ottavi diretti) ha 10 punti come l'Atalanta.

Un altro ko che brucia per i nerazzurri che a lungo hanno fatto la partita giocando con personalità in uno stadio caldo, trovando meritatamente il pareggio, ma subendo poi la pressione quando l'Atletico ha messo l'artiglieria pesante. Fino al recupero beffa. Un appunto: forse all'ultimo minuto della gara, su calcio d'angolo a sfavore, si poteva passare a una marcatura a uomo sui saltatori più forti dei colchoneros. Certamente non è girata molto la fortuna negli ultimi 180' e resta una sindrome da scontri diretti.