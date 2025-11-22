Il derby è sempre stato una partita speciale per Lautaro Martínez. L’attaccante argentino ha segnato 9 gol in 20 sfide contro il Milan e potrebbe diventare soltanto il settimo giocatore a raggiungere la doppia cifra nel derby della Madonnina. Nella storia dell’Inter, soltanto due leggende come Giuseppe Meazza e Stefano Nyers hanno fatto meglio di lui contro i rossoneri.

Lautaro è anche vicino a salire un altro gradino significativo, quello dei migliori marcatori argentini della storia del campionato: con 119 reti è a sole due lunghezze da Mauro Icardi, quinto con 121. Contro il Milan, oltre ai gol, spiccano anche i tre assist forniti finora, primato personale condiviso solo con lo Spezia.