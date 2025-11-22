Stevan Jovetic ha avuto un'esperienza non proprio lunga né fortunata all'Inter, ma ha avuto l'occasione di giocare il derby di Milano e interpellato da FcInterNews.it sulla stracittadina di domani offre la propria visione: “Io seguo sempre la Serie A, secondo me sarà una bellissima partita, per lo scudetto ci sono due o tre squadre di sicuro, forse qualcuna pure di più, però mi aspetto un bel derby con tanti gol. Non faccio pronostici, dico solo che l’importante è che ci siano tanti gol”.

Capitolo reparto offensivo, il montenegrino esalta quello nerazzurro: “Rispetto a quello del Milan, voto per quello dell’Inter. E tra Thuram e Lautaro scelgo Thuram, anche se pure l’argentino è forte, il mio gusto personale mi fa propendere per il francese. Pio Esposito? Sì, sì anche lui è bravo, si vede. E c’è anche Bonny, la verità è che sono 4 attaccanti top".

Chiusura sulla sua Nazionale e su Mirko Vucinic, in passato attaccante della Juventus e oggi ct della rappresentativa montenegrina: “Contro la Croazia abbiamo fatto una bella partita, peccato perché secondo me abbiamo regalato due gol, però abbiamo dimostrato di avere qualità, anche con Mirko siamo molto soddisfatti perché ci ha messo bene in campo, siamo andati con il cuore, uno contro uno contro la Croazia non è facile, lo abbiamo fatto bene”.