"Con José Maria Gimenez si perde", ha detto Lele Adani ai microfoni di Viva el Futbol dopo Atletico Madrid-Inter, match finito con la quinta sconfitta stagionale della squadra di Chivu.

"Io guardo la prestazione collettiva e per me l'Inter è sempre credibile, ma adesso andiamo sul quadro generale" ha continuato spiegando: "Essere credibile non ti solleverà mai dalla responsabilità del capire che credibile, in una condotta di partita, non basta a certi livelli per portare a casa e meritartela del tutto la partita perché se tu sei credibile per tutta la partita la puoi vincere se sbagli con una piccola. Con le grandi, vedi gli scontri diretti in campionato e in Champions perché le altre quattro erano troppo inferiori all'Inter, non la porti a casa. Non basta condurla: il gioco e la linea di conduzione della gara sono un conto, le giocate nell'attimo ti delimitano e ti vanno a delineare se vinci o perdi. Con José Maria Gimenez si perde e la perdi anche nel derby. Se hai condotto la gara sempre, se molli la palla - che sia il portiere o Calhanoglu che perde palla a centrocampo anche stasera - cioè il dettaglio ai massimi livelli condiziona il risultato e non la gara che rimane buona. Ma la gara, se il risultato ti scappa, non la porti a casa perché condiziona il lavoro. Nel dettaglio vuol dire lottare per qualcosa o lottare per restare a quel livello".