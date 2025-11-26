L'Inter fa sul serio per Giovane Santana do Nascimento, l'attaccante dell'Hellas Verona a segno coi nerazzurri e anche nell'ultima partita di campionato contro il Parma. Al punto che già due settimane fa ha avviato le trattative con i rappresentanti dell'ex giocatore del Corinthians per ingaggiarlo nella sessione di calciomercato di gennaio 2026, per una somma che secondo quanto appurato nei giorni scorsi da ESPN Brasil si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Il brasiliano è una richiesta precisa dell'allenatore Cristian Chivu, che ne sta monitorando le prestazioni. L'allenatore è rimasto impressionato dalla sua prestazione contro l'Inter al Bentegodi. L'idea dell'Inter è di accelerare la trattativa, visto che anche Milan e Napoli sono interessate al giocatore. Anche il Villarreal è in lizza, ma non ha la capacità finanziaria per competere.