Il derby della Madonnina, in programma domenica sera a San Siro, potrebbe coincidere con la 350esima presenza di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni. Il Toro, annunciato come titolare in occasione di Inter-Milan, scenderà in campo anche per migliorare un altro primato, quello dei gol segnati ai cugini in una stracittadina. L'argentino, per ora, è quota nove, quattro dei quali messi a referto in Serie A. Numeri che lo mettono davanti a leggende nerazzurre come Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna, Benito Lorenzi, Sandro Mazzola e Diego Milito.

La classifica dei bomber all time di questa partita resta Andriy Shevchenko con 14 gol, dietro di lui Giuseppe Meazza, autore di 13 gol (12 segnati con la maglia dell'Inter, uno con quella rossonera). Al terzo posto, appaiati a 11 reti, Istvan Nyers e Gunnar Nordahl. 

Sezione: Stats / Data: Sab 22 novembre 2025 alle 21:03 / Fonte: Lega Serie A
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
