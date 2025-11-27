Accettata, ma forse non ancora del tutto digerita la sconfitta di ieri per gli interisti, beffati ancora una volta dopo un match che i nerazzurri avevano per larghissimi tratti dominato. "Performance grintosa al Metropolitano" scrive Yann Sommer su Instagram dove il portiere svizzero sottolinea la buona prestazione fatta ieri sera in casa dell'Atletico Madrid, sforzi che però non sono bastati ad evitare "un finale amaro" come aggiunge l'ex Bayern Monaco che poi aggiunge, rivolgendosi ai tifosi: "Grazie per essere al nostro fianco".

Data: Gio 27 novembre 2025 alle 19:45
Autore: Egle Patanè
