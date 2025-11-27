Secondo quanto segnalato da alcuni media, tra i quali stamattina La Repubblica, alla fine della gara tra Atletico Madrid e Inter c'è stato un lungo confronto negli spogliatoi tra allenatore, squadra e dirigenza (Marotta e Ausilio) per capire le ragioni di un'altra sconfitta, la quinta in stagione, anche se soltanto la prima in Champions League

Autore: FcInterNews Redazione
