Nel day after della cocente sconfitta subita al Metropolitano, l'Inter è tornata ad allenarsi per preparare la trasferta di Pisa domenica prossima. Un gradito ritorno in gruppo è quello di Henrikh Mkhitaryan, che come previsto è di nuovo a disposizione. Buone notizie anche per Piotr Zielinski, uscito un po' malconcio dalla partita contro l'Atletico Madrid ma che non ha nulla. Conforta anche l'evoluzione del problema alla caviglia di Denzel Dumfries, che sta meglio.

Servirà più pazienza invece per rivedere Matteo Darmian: il problema al polpaccio è delicato e non si vogliono correre rischi.