Beffa atroce per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che esce dalla Coppa Italia Serie C subendo una clamorosa rimonta dal Renate nei minuti di recupero. Dopo il 2-3 di Monza, ecco le pagelle dei nerazzurri.

MELGRATI 6 - Incolpevole sui gol, si produce in diverse parate non eccessivamente difficili. Prestazione più che sufficiente.

CINQUEGRANO 6 - Preciso in fase difensiva, riesce a limitare la solita irruenza. In alcune occasioni bravo anche a dare una possibilità di sfogo alla manovra.

STANTE 5.5 - Colpevole del fallo da rigore sul gol di Rossi, in generale è protagonista di una partita ordinata. Sicuramente la posizione di centrale dei tre di difesa richiede maggiore attenzione, limitando la sua esuberanza fisica. Insufficiente soltanto a causa dell'episodio conclusivo, purtroppo per lui e per l'Inter U23 pesantissimo.

MAYE' 6.5 - Prestazione più che sufficiente per lui, bravo a limitare dalla sua parte le avanzate del Renate.

KAMATE' 6.5 - Nonostante la posizione atipica rispetto a quanto visto in questo avvio di stagione è assolutamente a suo agio, potendo rientrare spesso sul sinistro. In occasione del gol è bravo a dare il pallone con la forza giusta per far sì che, nonostante il velo, arrivi a destinazione a Lavelli. Dall'85' RE CECCONI s.v.

KACZMARSKI 6 - Partita di intensità, priva però di grandi spunti nella metà campo offensiva. Sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa in più in fase di possesso. Dal 46' BOVO 6.5 - Buon ingresso per lui, che contribuisce all'ottimo secondo tempo dell'Inter U23 e mette in porta Berenbruch (che poi spreca) con un bel lancio.

ZANCHETTA 6.5 - Novanta minuti in cui cresce con il passare delle azioni. Ottima prestazione in un ruolo tutt'altro che semplice e in sostituzione di Fiordilino, che tanto bene ha fatto nelle precedenti partite: Zanchetta riesce a non farlo rimpiangere.

TOPALOVIC 5 - Il grande assente di giornata. Non riesce praticamente mai a far emergere la sua grande qualità, ormai ben nota. Dal 46' BERENBRUCH 6.5 - Assist e molto di più: grande secondo tempo per lui, sempre più pronto e coinvolto nelle rotazioni di Vecchi.

DAVID 6 - Nessuna sbavatura ma pochi acuti. In generale la fase di spinta è tutt'altro che travolgente.

LAVELLI 7 - Gol da giocatore d'area di rigore, segnato al primo pallone davvero pericoloso toccato. Poco presente nella manovra nel primo tempo, cresce parecchio nel secondo, facendosi trovare spesso dai compagni e mandando un segnale. Dal 76' AGBONIFO 5.5 - Pessima gestione della migliore delle occasioni per chiudere la partita sul 2-1, avrebbe dovuto fare meglio.

SPINACCE' 6 - Non entra a tabellino ma è molto lucido in occasione del gol, quando lascia sfilare con un velo per Lavelli. Non manca sicuramente d'impegno, legittimo però aspettarsi qualcosa in più, nonostante diverse conclusioni. Dal 68' ZUBEREK 7 - Enorme impatto per lui sulla partita. Non sbaglia praticamente nulla e trova il gol del momentaneo 2-1 a circa dieci minuti dalla fine. Ottima prova.

STEFANO VECCHI 6 - Il problema in area di rigore è sempre lì: gli avversari spesso e volentieri arrivano prima e sono più decisi. Non a caso tutti e tre i gol arrivano così: due mischie e un fallo da rigore simile. La prestazione comunque è positiva, nel secondo tempo in particolare. Azzeccato anche il cambio di Zuberek. Sicuramente può rimproverarsi poco per la sconfitta.