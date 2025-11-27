Dopo la vittoria in Europa League sulla capolista Midtjylland, Gian Piero Gasperini si presenta nella sala stampa dell'Olimpico per analizzare la prestazione della Roma. Il tecnico giallorosso parte da un aggionamento sulle condizioni di Manu Koné: "Aspettiamo, ha preso una brutta contusione. Non sembra grave. Abbiamo perso un'occasione per fare una gara migliore: abbiamo concesso tanto. Per domenica serve recuperare energia e fare un altro tipo di partita".

Domenica sera la Roma se la vedrà con il Napoli: "La gara col Napoli è molto attesa: è giusto così. Però, per prepararsi bene si deve giocare bene, così da avere consapevolezza. Abbiamo sbloccato il match presto, poi ci siamo rilassati: anche oggi abbiamo preso un gol nel finale. Le partite vanno giocate fino alla fine. Cosa mi preoccupa in vista del Napoli? Le squadre si conoscono. La forza del Napoli è la squadra, ha una rosa importante, è campione d'Italia. Sappiamo che dovremmo fare una gara al meglio delle nostre possibilità: incontriamo una delle squadre più forte d'Italia. A differenza di Inter e Milan, dobbiamo fare meglio in termini di risultati. Ci misuriamo contro una squadra molto forte: vediamo a che punto siamo".