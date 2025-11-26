Ancora emergenza in casa Inter per quanto riguarda la corsia di destra. Una situazione poco confortevole destinata a durare ancora qualche partita.

Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni di Dumfries e Darmian: "Entrambi contano di essere a disposizione di Chivu per la gara con il Como del 6 dicembre. Per ritenerli arruolabili, l’allenatore pretenderà almeno 3 o 4 allenamenti in gruppo. Fino ad allora bisognerà stringere i denti", si legge. In soldoni: i due giocatori, dopo l'Atletico stasera, salteranno anche Pisa domenica prossima e Venezia in Coppa Italia.

"Toccherà anche attendere per il rientro di Palacios e Di Gennaro, evidentemente questioni più marginali. Dall’infermeria però giunge anche una buona notizia: al rientro da Madrid la squadra ritroverà Mkhitaryan che ha ormai smaltito risentimento muscolare che lo tiene ai box da circa un mese e si candida a rientrare tra i convocati per la trasferta di Pisa di domenica", spiega il quotidiano romano.