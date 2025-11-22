Sarà una partita a scacchi o un derby scoppiettante? Di certo Inter e Milan arrivano alla stracittadina in modi differenti. La squadra di Chivu vuole consolidare le certezze dell'ultimo periodo, in cui è riuscita a inanellare una buona serie di successi. Uno dei duelli più intriganti sarà quello tra Saelemaekers e Dimarco. Due esterni diversi, ma entrambi molto predisposti ad attaccare.

L'Inter dovrà mostrare un occhio di riguardo nei confronti del belga, che con Allegri è una delle pedine più importanti del Diavolo. Saelemaekers è il giocatore che ha la percentuale di dribbling riusciti più alta di questa prima parte di campionato (29 dribbling riusciti).