Quello di mercoledì sera sarà il quarto incontro in competizioni UEFA tra Atletico Madrid e Inter, che tornano a sfidarsi dopo gli ottavi di finale dell'edizione 2023-2024 della Champions League, quando i Colchoneros si imposero ai calci di rigore dopo la sconfitta per 1-0 all'andata a San Siro e il successo del ritorno per 2-1. La squadra madrilena ha vinto otto delle ultime dieci partite casalinghe di competizioni UEFA contro squadre italiane, anche se la vittoria del 2024 contro l'Inter, sia in casa che in trasferta, è una delle sole tre nelle ultime nove.

Dal canto suo, l'Inter ha perso solo una delle ultime otto partite di competizioni UEFA contro squadre spagnole, con le quali ha poi ottenuto tre vittorie e quattro pareggi.