"Chi vincerà il campionato? Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma. Gasperini è uno davvero bravo. La Juve deve giocare un po’ meglio". Così sentenzia oggi Zibì Boniek, protagonista di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

"Se l’Italia andrà ai Mondiali? Ve lo auguro con tutto il cuore, è un problema per i bambini, se lo mancate per la terza volta, quelli dai 6 ai18 anni non potrebbero aver tifato per la Nazionale", dice ancora l'ex attaccante.