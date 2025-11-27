L'Inter cade per la prima volta nella League Phase della Champions League 2025/26. Dopo le quattro vittorie nelle prime quattro giornate, i nerazzurri escono sconfitti 2-1 dall'Atletico Madrid al Metropolitano, con il gol beffa di Gimenez in pieno recupero. La squadra di Cristian Chivu resta dunque ferma a quota 12 punti, in compagnia di PSG, Bayern Monaco e Real Madrid: a guidare la classifica a punteggio pieno c'è l'Arsenal, in vetta con 15 punti. Como noto, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si qualificheranno per il turno dei playoff.

Quanti punti servono per la qualificazione? Secondo lo studio di Football Rankings sono necessari 10 punti per assicurarsi il posto tra le prime 24 (anche se 9 punti dovrebbero essere sufficienti), mentre per entrare tra le prime 8 basteranno 17 punti, anche se la quota sufficiente potrebbe abbassarsi a 16. Di conseguenza, l'Inter è già certa di un posto ai playoff: per il pass diretto agli ottavi serviranno 4 o 5 punti nelle ultime tre sfide contro Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE DI CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal 15

Paris Saint Germain 12

Bayern Monaco 12

Inter 12

Real Madrid 12

Borussia Dortmund 10

Chelsea 10

Sporting Lisbona 10

Manchester City 10

Atalanta 10

Newcastle 9

Atlético Madrid 9

Liverpool 9

Galatasaray 9

PSV Eindhoven 8

Tottenham Hotspur 8

Bayer Leverkusen 8

Barcellona 7

Qarabag 7

Napoli 7

Marsiglia 6

Juventus 6

Monaco 6

Pafos 6

Union Saint Gilloise 6

Bruges 4

Athletic Bilbao 4

Eintracht Francoforte 4

Copenaghen 4

Benfica 3

Slavia Praga 3

Bodo Glimt 2

Olympiakos 2

Villarreal 1

Kairat Almaty 1

Ajax 0