L’Inter, avversaria del Pisa nel pomeriggio di domenica, ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro i toscani in Serie A, l’ultima delle quali giocata il 3 marzo 1991 e decisa da una rete di Nicola Berti. Prima di questa serie positiva, però, a regnare è stato l'equilibrio: nelle prime nove gare disputate, infatti, il bilancio era di tre vittorie a testa e tre pareggi.