Le pagelle di Tuttosport partono dal 6 a Sommer, che rischia all'81' un errore-bis di quello nel derby ma passa indenne. Voto 7 a Bisseck: grande concentrazione e belle chiusure. Solo 6 ad Akanji, partita di spessore fino al gol segnato da Gimenez. Meno bene Bastoni, 5,5, Giuliano Simeone lo fa impazzire e anche lui perde un po' Gimenez sul 2-1.

Voto 5,5 anche a Carlos Augusto, il lato destro non è il suo e pasticcia un po' sull'1-0. Sufficiente Barella, sfortunato quando prende una clamorosa traversa. Cinque in pagella a Calhanoglu, anche stavolta (come nel derby) perde il pallone che porta al gol degli avversari. Frattesi, che gli subentra, non va oltre il 5,5 e lo stesso vale per Sucic dalla panchina, mentre gioca un'ottima gara Zielinski: partita positiva coronata dalla rete. Completa la mediana Dimarco, 6,5, sempre tra i migliori e più volte alla conclusione. Non giudicabile Luis Henrique.

Davanti 6,5 a Bonny che allunga la difesa rojiblanca e offfre l'assist a Zielinski. Bene anche Thuram, 6,5 e un gol sfiorato di testa. Punita con un 5 la prova di Lautaro, arrabbiatissimo dopo il cambio e una partita in cui non impressiona. Voto 5,5 per Pio Esposito, pure lui impreciso ed è 5,5 anche il voto a Chivu: qualcosa da aggiustare c'è.

Sufficiente la prova arbitrale di Letexier, mentre nell'Atletico prendono un 7 Gimenez e Barrios, ma ci sono anche diversi 6,5: Musso, Molina, Hancko, Ruggeri, Giuliano Simeone e Alvarez.