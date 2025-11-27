Grossi dubbi sull'azione che porta al vantaggio spagnolo. Al 9’ il pallone colpisce il ventre di Baena e poi non si capisce perfettamente se la sfera venga addomesticata con il braccio. Letexier annulla subito il gol, il Var lo richiama per fare chiarezza. Secondo la Gazzetta dello Sport, "il pallone non pare avere interferenze né cambio di giro, anche se il dubbio resta". E allora, se non è chiaro ed evidente errore e se le immagini non aiutano in modo inequivocabile, il protocollo suggerisce di confermare la scelta di campo. Qui si decede l'opposto.

"Al 20’ manca un giallo a Calha su Gallagher; al 27’ e al 36’ né fallo volontario né rigore su Giuliano Simeone. Al 44’ Dimarco su Giuliano: trattenuta non reiterata, la caduta è in differita. Al 42’, Thuram giù in area: nulla".