"Sapevamo che a partita stava per finire, ma dobbiamo essere sempre concentrati e avere tanta attenzione". Lo dice Piotr Zielinski, commentando il gol di Gimenez che ha regalato la vittoria all'Atletico Madrid contro l'Inter: "Dopo che prendi un gol così alla fine è difficile poi fare qualcosa, mancava un minuto. Dispiace perché abbiamo fatto un'ottima gara, è mancato il secondo gol per chiuderla".
La prestazione c'è sempre, ma mancano i dettagli.
"Sicuramente. Nel calcio ci sono quelle piccole cose che a volte ti portano a vincere oppure no, come successo stasera o contro il Milan: abbiamo avuto pieno controllo e creato tanto, ma non l'abbiamo buttata dentro. Purtroppo il calcio è così. Noi sicuramente ne usciremo fuori perché siamo una grande squadra e abbiamo tanti campioni, sono tranquillo. Ora dobbiamo preparare bene la partita contro il Pisa che è molto importante".
Due sconfitte di fila non c'erano mai state. Qual è la cosa più importante che dovete ritrovare subito?
"Energie, perché tra quattro giorni giochiamo a Pisa e queste partite non sono mai semplici. Dobbiamo assolutamente vincere perché siamo forti, siamo una grande squadra e dobbiamo rendere felici i nostri tifosi".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
