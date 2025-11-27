Renato Sali è stato uno dei terzini più validi e pittoreschi della Serie A anni '70, per quel suo look che gli valse il soprannome di 'Paul Breitner della Bassa'. L'ex giocatore di Bologna e Foggia si racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove oltre a ricordare alcuni aneddoti del suo vissuto tra sport e politica parla del calcio odierno e rivela il giocatore nel quale si rivede maggiormente: "Mi piace Federico Dimarco dell’Inter. Ero un tipo così, spingevo per arrivare a crossare dal fondo, la cosa più difficile. Da ragazzo mi ispiravo a Giacinto Facchetti”.

È interista?

“No, sono sempre stato juventino. Salvadore e Furino erano i miei preferiti”.

Le piace il calcio di oggi?

“Non molto. Non si marca più a uomo. Il difensore deve fare il difensore, però oggi ai difensori chiedono altre cose e le squadre prendono tanti gol”.